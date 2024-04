Un 'amigo' de Zaplana desmonta su versión: confiesa que fue su testaferro y  firmó la 'mordida'

Si ayer el expresident valenciano y político popular Eduardo Zaplana aseguraba en sede judicial que no tenía nada que ver con la serie de acusaciones por cobro de supuestas 'mordidas' en adjudicaciones de las ITV valencianas y de parques eólicos, el conocido como 'caso Erial', esta mañana se ha escuchado una versión muy distinta.

El exmandatario valenciano del PP negó ser el propietario en la sombra de bienes y recursos económicos, que sí atribuyó a varias de sus amistades más íntimas. Pues bien, este miércoles, en la segunda jornada del proceso, ha hablado uno de esos amigos. De la infancia. Y no concuerda con lo esgrimido por el propio Zaplana. Todo lo contrario.

"Sí, me pedía favores y lo hacía, si eso se llama testaferro, pues testaferro, qué quiere que le diga". Estas palabras conforman parte del testimonio de Joaquín Barceló, uno de sus amigos más íntimos y quien no ha dudado en relatar al juez, echando por tierra la versión del también exministro del PP, que fue su testaferro y que hasta llegó a plasmar su firma como tal a los fondos por la supuesta "mordida" de la privatización de las ITV.

Barceló: "Lo hice por amistad"

Barceló, para el que la Fiscalía Anticorrupción reclama una pena de de 8 años de prisión por pertenencia a grupo criminal y blanqueo, también ha detallado minuciosamente ante el juez que creía que no había ningún tipo de problema con el dinero, pero que después comenzó a tener sospechas: "Primero estuve convencido de que el dinero era totalmente lícito, pero luego me empezó a oler mal..., las ITV... adjudicaciones públicas... no vi claro que era delictivo, pero me mosqueé".

"Eran 2,5 millones de euros, y [Zaplana me dijo] que si me podía hacer cargo de él, porque él estaba en política Joaquín Barceló

Tras ese mosqueo, Barceló fue a pedir explicaciones a su amigo Zaplana. "Me dijo que eran 2,5 millones de euros, y que si me podía hacer cargo de él, porque él estaba en política y no podía. Me dijo que era una operación transparente y lícita y lo hice por amistad".

Captura de la señal institucional de las declaraciones de Joaquín Barceló, uno de los amigos más cercanos de Eduardo Zaplana y supuesto testaferro del exministro y expresident de la Generalitat, durante la tercera sesión del juicio del caso Erial, sobre una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales. EFE/Jordi Ferrer

Asegura que Zaplana le envió a Luxemburgo: "Me enteré de que en esa cuenta no había 2,5 millones sino 6,5"

Precisamente, el testimonio de Joaquín Barceló también ha sido clave en lo relativo a esa supuesta firma de la 'mordida'. Ha asegurado que Zaplana le envió a Luxemburgo a efectuar la rúbrica, pero que desconocía que la cuenta contuviese todos los fondos económicos y que no lo supo hasta que la unidad de élite de la Guardia Civil irrumpió en su domicilio.

"Fuimos a Luxemburgo en un avión privado con los hermanos Cotino [Vicente y José, dueños de la firma Sedesa]. Allí nos entrevistamos con Beatriz García Paesa [la sobrina del espía Francisco Paesa] y firmé un papel", narró Barceló, subrayando que "me enteré de que en esa cuenta no había 2,5 millones sino 6,5 cuando entró la UCO".

Cabe recordar que Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Eduardo Zaplana como máximo responsable. Zaplana estuvo en prisión hasta que fue puesto en libertad en febrero de 2019 por padecer una leucemia y bloquearle 6,3 millones de euros en Suiza.