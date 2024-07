Un exmilitar británico duda de la policía española en la búsqueda del inglés desaparecido en Tenerife

Emergency workers near the village of Masca, Tenerife.

Jay Slater, de 19 años, desapareció el pasado 17 de junio en Tenerife, donde había viajado con sus amigos para acudir a un festival y disfrutar de unos días de vacaciones.

En la madrugada de ese lunes se separó de su grupo para irse con unas personas que acababa de conocer y terminó en el Parque Rural de Teno. Fue en la zona de Masca donde su móvil mandó la última información que se conoce de su paradero.

Pronto de desplegó un amplio dispositivo de búsqueda por tierra y aire, en el que participaron el Grupo de Montaña y un helicóptero de la Guardia Civil, además de patrullas de seguridad ciudadana. Protección Civil ayudó con el apoyo de drones.

Sin embargo, la Guardia Civil suspendió las labores de rastreo oficialmente el 30 de junio, a pesar de que continúa investigando el caso. Lo escarpado del lugar y la frondosidad de la flora complicaron notablemente las labores de localización.

En duda el trabajo policial

Christopher Pennington, exmilitar británico afincado en Tenerife desde 2006, ha criticado duramente el trabajo de búsqueda realizado por la policía. "Así no se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva", asevera en Daily Mail. El hombre especifica que no se ha registrado bien la zona: "Se nota que las autoridades se han ceñido a los senderos porque han dado por sentado que Jay también lo hizo".

Aunque actualmente ejercía como promotor inmobiliario, ha abandonado esta vida para volcarse de pleno en la búsqueda de su compatriota, labor que comparte en su cuenta de TikTok, en la que ya tiene más de 40.000 seguidores.

Eso sí, se trata de una ardua labor, que se complica aún más por las diferentes informaciones que llegan de todos lados. Por eso, él aboga por "centrarse en los hechos". "No sirve de nada empezar a pensar en teorías conspirativas, porque eso sólo hace que uno pierda de vista el objetivo", concluye.

Lo cierto es que la familia de Jay Slater no ha quedado nada satisfecha con la actuación policial. "Estamos dando vueltas y vueltas en círculos. A la policía española no se le puede gritar ni vociferar porque no hace nada", ha denunciado recientemente en MailOnline su padre, Warren Slater."Si empiezas a gritar y a vociferar, no harán nada más. Si quieren registrar una casa, primero tienen que ir a los tribunales", ha añadido.

En este contexto, el hombre de 58 años insta a las autoridades británicas a que se involucren: "Tenemos que hacer una conferencia de prensa como es debido y pedir ayuda a las autoridades británicas. Es un ciudadano británico. Hay que hacer que Interpol intervenga".