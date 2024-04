Un experto en ciberseguridad advierte de las maniobras militares de Marruecos cerca de Canarias

El presidente de Nueva Canarias-Bloque canarista (NC-BC), Román Rodríguez, ha criticado la "inacción" del Gobierno estatal con las maniobras militares de Marruecos en las costas del Sáhara Occidental frente al Archipiélago; denunció la vulneración de los tratados internacionales, así como la "falta de contundencia y complacencia" del Ejecutivo canario con Madrid ante "un nuevo incumplimiento del Estatuto y una escalada continua de hechos aislados y unilaterales del reino alauita que son alarmantes".

Las maniobras militares navales del reino alauita también suponen una inquietud que, para el portavoz de la organización, Luis Campos, se agrava por las negativas consecuencias para el medio marino, según Europa Press.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El presidente de NC-BC ha denunciado el "nuevo atropello" de Marruecos a la soberanía del pueblo saharaui y la vulneración de los tratados internacionales, que coincide en el tiempo con la recomendación de la Corte de Justicia de la Unión Europea (UE) de anular el acuerdo de pesca entre Rabat y la Unión al incluir las aguas del Sáhara Occidental.

Rodríguez ha exigido a Madrid "transparencia y claridad" al mismo tiempo que Campos espera que el gabinete presidido por Pedro Sánchez no confunda las relaciones de buena vecindad con la "sumisión" hacia el país africano.

Nueva Canarias-Bloque Canarista ha demandado al Ejecutivo de CC y el PP "más contundencia y menos complacencia cuando la administración estatal vuelve a vulnerar el Estatuto al ocultar datos sobre un asunto de interés para las islas, que además pone en cuestión uno de los principios rectores estatutarios relativo a la promoción de Canarias como plataforma de paz y solidaridad".

Campos hizo hincapié en la escalada de hechos aislados, unilaterales y continuados por parte de Marruecos que generan alarma entre la población canaria. Desde las más recientes y vinculadas con la reactivación de las prospecciones petrolíferas, pasando por la declaración de las aguas territoriales a las manifestaciones de destacados dirigentes en favor de la anexión de Ceuta, Melilla y el Archipiélago canario.

Alerta del experto en ciberseguridad

Para el analista de inteligencia y ciberseguridad, Fernando Cocho, esta situación "no es algo para estar tranquilo´". "Aunque se haya avisado al gobierno español, no se ha avisado al gobierno de Canarias. Marruecos no solo nos está echando un pulso, sino que está demostrando que en muy poco tiempo puede llegar a tener una capacidad de respuesta hacia los intereses de España mucho más firme de lo que lo está teniendo ahora", según ha indicado el experto a Antena 3.

El experto ha agregado que “quizás el gobierno español debería tener un poco más de firmeza y no prohibir las maniobras militares, sino plantear la jurisdicción que les corresponde.” Además, “el gobierno central debe apoyar al gobierno de Canarias, que en muchas ocasiones ha manifestado que se siente aislado y sin apoyos”, según Cocho.