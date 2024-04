La OTAN se prepara para todos los escenarios

La representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN ha subrayado que su país y sus socios transatlánticos se están preparando para una expansión rusa de su guerra contra Ucrania hacia territorio aliado, aunque ha subrayado que tal amenaza no es "inminente".

La embajadora de Estados Unidos ante la Alianza, Julianne Smith, dijo a los periodistas en una sesión informativa que Rusia sigue siendo "la amenaza preeminente a la que estamos lidiando", aunque añadió: "No vemos una amenaza inminente al territorio de la OTAN". "La OTAN no se queda de brazos cruzados", añadió Smith. "No se está esperando a ninguna posible contingencia. En cambio, se está preparando para todas las contingencias".

Los funcionarios y líderes de la OTAN (especialmente aquellos ubicados a lo largo de la frontera oriental de la alianza con la Federación) advierten cada vez más que Moscú representa una amenaza directa para el bloque occidental, sugiriendo que existe un grave peligro de una guerra mayor en la próxima década. Una victoria rusa en Ucrania, han dicho, animará a Moscú y alentará nuevas agresiones.

Smith se hizo eco de esas preocupaciones el martes. "También hemos visto muchas veces en la historia que si no se detiene a un dictador o a un líder autoritario, estos siguen adelante", dijo, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin. "Por eso es tan importante que todos ayudemos a Ucrania a expulsar a Rusia de su territorio y poner fin a esta agresión no provocada". "Porque si no lo consiguen, por supuesto, la preocupación es que Rusia se sienta obligada a seguir adelante", añadió la diplomática.

Sin embargo, Estados Unidos no considera que una amenaza rusa a la OTAN sea inmediata. "No estamos indicando a nadie que la guerra sea inminente", dijo Smith. "Buscamos indicadores y advertencias", añadió Smith, señalando las repetidas y detalladas advertencias emitidas por Washington, DC, en el período previo a la invasión rusa a principios de 2022.

"Monitoreamos la situación periódicamente, como se puede imaginar, para buscar otros indicadores y advertencias de que Rusia se está preparando para hacer algo más allá de lo que está haciendo en Ucrania", añade.

"En este momento, vemos a Rusia completamente involucrada y comprometida con esta guerra de agresión no provocada dentro de Ucrania. Pero no tenemos indicadores o advertencias en este momento de que una guerra rusa sea inminente en territorio de la OTAN, y realmente quiero ser claro al respecto. "

"No quiero dar a nuestros amigos de los Estados bálticos la impresión de que de alguna manera la guerra está llegando al territorio de la OTAN de la noche a la mañana", añadió Smith, reconociendo las repetidas advertencias de los miembros orientales de la OTAN. "Nos lo tomamos en serio, pero no vemos que sea una amenaza inminente".

Los planes de ofensiva

Con las tropas ucranianas a la defensiva después de más de dos años de guerra, las naciones occidentales están tratando de revitalizar sus fuerzas armadas y continuar con el respaldo político a Kiev mientras lidian con elecciones internas cruciales y tensiones económicas.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski y sus funcionarios están presionando a sus socios occidentales para que mantengan y amplíen el apoyo. El presidente dijo en marzo que Ucrania espera una nueva gran ofensiva rusa este verano y advirtió que el éxito de Moscú pondría en peligro a las naciones occidentales.

"En este momento, somos nosotros, luego Kazajstán, luego los Estados bálticos, luego Polonia, luego Alemania. Al menos la mitad de Alemania", dijo Zelenski. "Esta agresión y el ejército de Putin pueden llegar a Europa, y entonces los ciudadanos de Estados Unidos, los soldados de Estados Unidos, tendrán que proteger a Europa porque son miembros de la OTAN".

Mientras las naciones de la OTAN buscan nuevas formas de minar el impulso de Rusia y reforzar a Ucrania, algunos líderes (entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron ) incluso han planteado la posibilidad de desplegar tropas aliadas en suelo ucraniano .

Smith dijo que Estados Unidos no respalda tal esfuerzo. "Estados Unidos no apoya el envío de tropas a luchar en Ucrania; hemos sido muy claros al respecto", dijo. "No estamos interesados en ser parte en este conflicto, pero sí queremos apoyar a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa".