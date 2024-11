Un experto inmobiliario alerta del nuevo tipo de okupas que se librarán de la ley de desokupación exprés

El usuario en TikTok 'sergioexcellencecircle', quien acumula más de medio millón de 'me gusta' y más de 54 mil seguidores en la red social, ha realizado un video en el que habla sobre la reforma de la ley de desokupación, centrada principalmente en dos tipos de okupación, el allanamiento y usurpación, y alerta sobre un gran olvidado en esta reforma.

"¿El fin de los okupas? Lo que no te cuentan de la reforma de ley, como ya sabéis y si no lo sabréis ahora vais a alucinar, se acaba de aprobar una reforma de ley para juicios rápidos contra los okupas, pero tiene un problemón y te lo enseño al final del video, y es que esta reforma ataca frontalmente dos tipos de okupación: la usurpación y el allanamiento", comienza en el video.

"El allanamiento es cuando entran en una casa habitada y eso ya era rápido y sinceramente no era un problema, al menos no un problema tan grave. Aquí el gran cambio es en la usurpación, que es cuando los okupas entran en una casa deshabitada y la usurpación se da generalmente con grandes tenedores, bancos, fondos, y el juicio rápido se celebrará en tan solo quince días y posiblemente no tendrán en cuenta si el okupa es vulnerable", añade.

Sin embargo, tal y como alerta, existe un gran olvidado en esta ley: los inquiokupas. "Ojo con estos cambios que pueden hacer que en muy poco tiempo los okupas salgan, pero hay un gran olvidado, unos okupas a los que no les va a afectar estos cambios y son los que más daño hacen a los pequeños propietarios y no es otra cosa que la inquiokupacion, los inquiokupas no van a tener juicios rápidos y sinceramente creo que es la que primero deberíamos atajar, ya que afecta directamente a los propietarios más vulnerables y hace mucho daño a la sociedad", concluye finalmente.