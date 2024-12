Un matrimonio recibe desde 2012 tarjetas navideñas de una pareja que no conocen: "No podrán mantener el secreto toda la vida"

Una matrimonio de Dinamarca lleva 12 años siguiendo una curiosa tradición navideña forzosa. Cada vez que llegan estas fechas, reciben una tarjeta navideña muy especial. Hasta aquí nada raro, lo extraño es que esa felicitación es de una pareja de la que no tienen ni la menor idea de quiénes pueden ser.

Se trata de la anécdota que relatan Lone Overgaard y Knud Hansen a la cadena danesa Nyheder TV2, sobre la desconocida pareja de 'Svend y Doris'. Los desconocidos en el remite.

"Estoy segura de que alguien que conocemos está detrás de la broma", dice Lone Overgaard, quien también se suma a la ironía: "Escriben que somos bienvenidos [que están invitados a visitarles a una residencia de mayores]. Eso está bastante bien, pero ¿dónde?".

Búsqueda infructuosa en Facebook

De una forma u otra se ha generado una tradición navideña que arrastra ya 12 años y que este matrimonio completa con otra acción paralela. La de echarse a la barra de búsqueda y al rastreo en redes sociales de la supuesta pareja amiga. Por cierto, algunas veces también firma un supuesto nieto.

"No sé si existirán. Sólo me pregunto cuánto tiempo podrán mantenerlo en secreto y no decírselo a nadie. Espero que en algún momento se revelen", reflexiona, de un misterio que ya se ha convertido en un componente divertido que no falla en cada fiesta navideña.