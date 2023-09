Un pueblo permite a sus vecinos recoger las aceitunas para hacer su propio aceite de oliva

El precio del aceite de oliva, uno de los alimentos esenciales en la dieta mediterránea está por las nubes desde hace varias semanas. Y, por este motivo, muchas familias ya no pueden hacer frente a este gasto y están decidiendo utilizar otro tipo de aceites más económicos.

Sin embargo, un pueblo de la Comunidad Valenciana ha encontrado una solución para ayudar a sus vecinos. Se trata de Villajoyosa (Alicante), que ha tomado una drástica decisión para que el aceite de oliva no falte en ninguna casa. El Ayuntamiento va a permitir que las personas que viven en la localidad puedan recoger las aceitunas de los 532 olivos que hay en las calles.

Es una medida que no solo ayudará económicamente a los vecinos, que podrán varear los olivos y fabricar su propio aceite de oliva, sino que también conlleva ventajas para el consistorio. Y una de ellas es que no se ensuciarán los parques y jardines porque este año las aceitunas no caerán al suelo.

Cómo conseguir la autorización para varear

Para poder recoger las aceitunas de los olivos municipales, los vecinos tendrán que hacer una solicitud en el Ayuntamiento. Podrán hacerlo antes del 30 de septiembre en la sede electrónica o en la oficina de atención al ciudadano.

La recogida de olivas comenzará el 1 de octubre y cada vecino podrá varear solamente los olivos que se le hayan asignado. Para que no haya ningún tipo de incidente, la Policía Local será la encargada de vigilar que todo se mantiene en orden.