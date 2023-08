Una casa de apuestas borra un polémico mensaje en la final de España en el Mundial

Durante este domingo, no hubo otro tema de conversación que la final del Mundial femenino de fútbol. La Selección Española se alzó con el título frente a Inglaterra, pero hubo un mensaje que empañó esta victoria.

Se trata del vertido por la casa de apuestas deportivas Paddy Power en la red social X -anteriormente Twitter-. En esa publicación "bromeaban" con el partido y llegaron a asegurar que "el ganador se queda con Gibraltar".

La polémica no tardó en generarse y se vieron obligados a eliminar la publicación. Sin embargo, no son pocas las personas que lo vieron y que decidieron quejarse al respecto, entre ellos Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar.

"Oye, Paddy Power, puede que te suene gracioso. Es ofensivo para el buen pueblo de Gibraltar que bromees sobre nuestra patria. Este es NUESTRO hogar. No es de nadie para reclamar y de nadie para dar. De todas formas, no podrías permitirte pagar esta apuesta, así que no apuestes lo que no puedes permitirte", escribió Picardo en su perfil.

Pero no fue el único, ya que los gibraltareños se sintieron ofendidos y también escribieron varios mensajes pidiendo las disculpas de la casa de apuestas. Sin embargo, no lo han hecho. Solamente han borrado la publicación.