Una doctora en Psicología afirma que la vida laboral actual es estúpida y pide aplicar las "reglas del trabajo tranquilo"

Según la doctora en Psicología y experta en el cerebro Mona Moisala, en los lugares de trabajo finlandeses se trabaja constantemente de forma incorrecta. La investigación moderna sobre el cerebro ha aportado nueva información sobre, entre otras cosas, la importancia de las emociones, la capacidad de concentración y las diferencias individuales en el pensamiento.

"Existe una enorme cantidad de información sobre cómo podemos centrarnos, aprender y resolver problemas de forma óptima. Ya entendemos mucho sobre cómo trabajar el cerebro. Pero por alguna razón hemos decidido ignorar la información investigada y nos aferramos obstinadamente a una cultura laboral que no sirve a nadie", ha dicho Moisala al medio finlandés Yle.

Moisala ha publicado un nuevo libro Trabajo estúpido: ¿cómo salvar el cerebro de un trabajador pensante? En él, la psicóloga aborda los problemas de la vida laboral desde el punto de vista de un investigador del cerebro.

"He estado en empresas de formación y he dado consejos a particulares allí. Sin embargo, me di cuenta de que esto no es suficiente", ha afirmado Moisala, que ha resaltado que a una persona se le pueden dar un sinfín de consejos y sugerencias, pero de nada sirven si el lugar de trabajo no cambia.

Un trabajador concentrado comete menos errores, resuelve problemas más importantes y desarrolla funciones cerebrales como aprender y recordar. El consejo de Moisala es que las comunidades laborales deberían crear reglas claras que apoyen el trabajo tranquilo.

"El consejo concreto es desactivar los sonidos de alarma del correo electrónico y poner el teléfono móvil en silencio. Otra cosa importante es reservar una o dos horas al día en tu calendario laboral para un momento en el que no estés disponible. Y que también sea visible para la comunidad trabajadora que este tiempo está reservado para la concentración", ha explicado la experta.