Una limitación técnica deja a Salamanca sin los trenes de moda

Europa Press via Getty Images

La provincia de Salamanca no contará con los nuevos trenes rápidos que se empezarán a implementar en toda la península a partir del primer trimestre de este 2024. Pese a los intentos y promesas que a lo largo de los años se ha realizado a la población salmantina, esta vez tampoco será la vencida.

Hablamos de los trenes Talgo Avril, cuya llegada a España servirá para cambiar los trenes más antiguos que a día de hoy siguen funcionando, por otros nuevos. Será uno de estos equipos el que, tras más de cuatro años, devuelva a Madrid su cuarto tren rápido.

En esta ocasión, el problema al que se enfrentan en Salamanca puede parecer menor, pero hasta el momento -y parece que tardará-, no se le ha podido dar solución. Hay que tener en cuenta que el modelo de trenes s-120 y s-121 -construidos por CAF- serán los elegidos para cubrir dicho servicio con Madrid. Estos cuentan con 281 plazas, mientras que hay otros dos modelos: los s-130 y los s-730 -construidos por Talgo-, que cuentan con capacidad para 299 y 262 personas, respectivamente.

Pocas plazas para la alta demanda

Es ahí donde se halla el problema, ya que las vías por donde deben circular los trenes en Medina del Campo (Salamanca), no son aptas para los trenes de Talgo. En el caso de que sí pudieran, uno de los principales problemas que hay, como es la alta demanda de billetes, se vería ampliamente abastecida, ya que en el caso de los nuevos Avril, estos cuentan con más de 500 plazas por tren.

Esta situación que viven en Medina del Campo es muy similar a la de otras localidades, aunque durante este siglo, todas las construcciones de los sistemas de ancho de vía tienen un carácter dual, por lo que pueden operar por sus vías tanto los de CAF como los de Talgo.

Un problema de 'barata' solución

Otra opción es la que han aplicado en determinados lugares, donde han instalado mecanismos exclusivos para trenes de CAF, aunque justo al lado se han instalado también otros específicos para Talgo, por lo que en la práctica es igual a la de un sistema dual.

Pero esto no ocurre así en Medina del Campo, cuyas vías constan del año 2015 y no se han modificado ni modernizado desde entonces, algo urgente teniendo en cuenta que las vías no se han ampliado desde entonces y que, con este sistema, las vías cuentan con una línea de un ancho ibérico (1.668 mm) y con otra de ancho estándar (1.435 mm), algo que ahora es ineficiente.

Ante esta situación, desde Adif afirman que el gasto que supondría esta modificación "no sería muy elevada" si se compara con otros proyectos en esta materia. Esta situación ha generado un enfado generalizado en población, que tras organizarse a través de la plataforma "Tren Rápido Ya", han convocado una manifestación el próximo 21 de enero en la Plaza Mayor de la capital salmantina.