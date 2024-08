Uno medio de EEUU influyente pone en duda el título de "persona más anciana del mundo" de la española María Branyas

María Branyas, la persona más longeva del mundo y la octava en la lista de las más longevas de la historia, falleció este lunes a la edad de 117 años La centenaria fue incinerada este martes por la mañana en una ceremonia privada que tuvo lugar en el Cementerio Municipal de Olot.

Ese mismo lunes, los familiares de Branyas publicaron en la cuenta de Twitter Super Àvia Catalana (Super Abuela Catalana) que "se acercaba la hora". En el mensaje, en el que supuestamente compartían palabras de Branyas, se pedía no llorar: "No sufráis por mí. Ya me conocéis, donde vaya seré feliz".

Evidentemente, España ha reaccionado a la muerte de la "Super Abuela Catalana" y muchos hemos aprovechado para recordar sus consejos positivos para vivir más o, como mínimo, vivir mejor (que ya es una meta loable de por sí).

Debido a que María Branyas era la persona más anciana del mundo hasta este lunes, también hemos tenido reacción internacional. En el HuffPost siempre nos gusta fisgonear y descubrir cómo cubren España los medios de otros países, y en esta ocasión hemos encontrado una cobertura inusual hacia el fallecimiento de la superabuela.

Nos ha llamado la atención especialmente cómo la versión digital de Fox, uno de los medios más influyentes de Estados Unidos, ha cubierto la muerte de María Branyas. Y es que deja el conglomerado, deja caer que no estaba muy convencido de que Branyas fuera la persona con más años del mundo. Atención al titular: "Muere la mujer española que se creía ser la persona más longeva del mundo". En el cuerpo de la noticia se refiere a ella como "considerada la persona con más años del mundo".

Desde un punto de vista 100% objetivo, Fox no dice ninguna banalidad. Al fin y al cabo, el mundo es un lugar enorme y aun existen muchos rincones alejados o aislados donde muy posiblemente existan personas con más de 117 años, solo que lo desconocemos. No obstante, no deja de ser curiosa la repentina delicadeza de Fox para tratar este tema. Casi parece que el medio no quiera acabar de creérselo, máxime si tenemos en cuenta que otros medios estadounidenses prefieren ir al grano y aislar todo tipo de dudas sobre el título que tenía María Branyas.

Por ejemplo, la revista Time dice directamente "María Branyas, la persona más anciana del mundo, muere en España a los 117 años". Lo mismo con la cadena de noticias CBS News: "María Branyas Morera, de España, la persona más antigua del mundo, muere a los 117 años según informa su familia".