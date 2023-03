Unzué revela lo que decía Maradona cuando le preguntaban "algo personal": "Te dejaba impactado"

El exfutbolista Juan Carlos Unzué ha sido entrevistado en Lo de Évole. En el programa, conducido por el periodista Jordi Évole, ha hablado de su enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y ha contado anécdotas de sus años en el fútbol.

"Tú has tenido de entrenador a Johan Cruyff y has podido jugar con Maradona en el Sevilla y luego has entrenado a Leo Messi en el Barcelona. Creo que estas tres cosas no las ha tenido nadie", ha resaltado el periodista en un momento de la conversación.

Ante esto, Unzué ha reconocido que tuvo esa suerte y se recordado algunos momentos de aquellos años. "Maradona fue espectacular", ha dicho. "Él era, primero, muy cercano, y te doy un detalle, el segundo día se sabía el nombre, no de los compañeros, de todo el staff, incluso del jardinero", ha contado.

Además, tras señalar que era "muy generoso", ha explicado que en aquella época "no era como ahora, que se volvías enseguida a Sevilla". Así que se solían reunir casi todos en la habitación de Maradona o en la de algún otro compañero. En ese momento, ha reconocido que tomaban "copillas" y "algún cigarro caía" también.

El exportero ha señalado que preguntaban a Maradona "absolutamente de todo". "Imagínate para 15 chavales lo que era Diego. ¿Y sabes qué nos decía él cuando le preguntábamos alguna cosa personal y obviamente era duro escuchar? Nos decía: 'Chicos, que sepáis que os cuento esto porque os tengo cariño, y y sé que me he equivocado y no quiero que vosotros os equivoquéis'", ha recordado.

"Pero eso os lo decía relacionado, por ejemplo, con el consumo de drogas...", ha apuntado entonces Évole al escuchar a Unzué. Y este ha reconocido que "escuchar ciertas cosas" de la boca de Diego Armando Maradona le dejaba "impactado".