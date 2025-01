Un argentino dice el acento que más le gusta de España y muchos lo comparten sin dudar

El joven usuario argentino de TikTok @solosoyalvi ha dado su opinión acerca de cuáles son sus acentos favoritos de España, destacando al menos tres de ellos y por orden ascendente, dejando muy clara su opinión.

El que ha colocado en tercera posición, abriendo el podio, ha sido el gallego. "Es divertido, tiene musicalidad, tiene flow", ha opinado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 160.000 visualizaciones y 26.000 'me gusta'.

Con la medalla de plata y teniéndolo cristalino ha elegido el acento canario. "Tiene algo que me recuerda a Latinoamérica, tiene sazón, picantez, es un acento muy, muy, bueno", ha razonado de forma breve. Sin lugar a dudas, el que más le ha gustado en su experiencia por España ha sido el acento andaluz, tan querido por muchos.

"En lo personal, no solamente me encanta, sino que me pone, si todas las mujeres me mienten, que me mientan las andaluzas", ha rematado, añadiendo que es una opinión personal, con buena intención y esperando que nadie se lo tome a mal.

El vídeo ha cosechado casi 1.000 comentarios con respuestas de todo tipo, principalmente de muchos andaluces aplaudiéndole. "Orgullosos de estar en el primer puesto", han respondido. El mejor comentario ha sido el del usuario @el_payaso_piticlin, queriendo abrir un intenso debate: "Pero ahora entra otro debate... ¿Cuál es el acento andaluz que más te gusta?".