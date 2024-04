Denuncian bloqueos en Twitter de cuentas de científicas, medios de comunicación y divulgadores

Numerosas cuentas de divulgadores científicos y medios de comunicación han sido suspendidas este martes en X, red social anteriormente conocida como Twitter, sin motivo aparente y sin previo aviso por parte de la plataforma.

Según han señalado medios como El Periódico de España y eldiario.es, entre las cuentas suspendidas se encuentran las ediciones baleares de eldiario.es y Onda Cero, el diario aragonés AraInfo o eventos de divulgación como Pint of Science. Este miércoles continuaban bloqueadas.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Pero también se ha procedido al bloqueo de varias cuentas personales de activistas y divulgadoras como la matemática Ana Bayes, la de la ingeniera informática especializada en Inteligencia Artificial, Sara Robisco, la profesional de la industria tecnológica Diana Aceves o la de la abogada y activista por la vivienda social Blanca Molto.

Varios usuarios han denunciado también el cierre de las cuentas de los divulgadores Mari Luz Congosto, Blanca Arteaga y Javier Barriuso.

"Por lo que veo, ha sido una suspensión a mogollón de gente de golpe, sin motivo aparente", ha explicado Aceves en la red social. "Voto por ataque organizado o bug (error en el código)", ha añadido.

"Me han dado cero explicaciones. Ayer por la tarde intenté retuitear a alguien y no me dejaba. Me han suspendido la cuenta de manera temporal más veces porque alguien ha reportado algún tuit: ahí, siempre me enviaban un email avisándome y diciéndome que borrara el tuit si quería la cuenta de vuelta. También hay una serie de formularios donde puedes hacer apelaciones", ha detallado.

Hace unos días Musk anunció que iba a hacer una "limpieza" para eliminar bots de la red social, sin embargo, esto no tendría que tener relación con estas suspensiones. Este fallo es uno más en los que la plataforma está sufriendo desde que fue adquirida por Elon Musk desde que adquirió la compañía y despidió al 80% de la plantilla.

También ha sido objeto de numerosas críticas por censura y desinformación en los últimos meses, por los cierres de cuentas que no han sido verificadas a través de pago y el auge de cuentas falsas.