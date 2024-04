El aparato más inofensivo de oficina puede convertirse rápidamente en arma por los hackers

Ordenadores, móviles o tablets son los dispositivos electrónicos preferidos por los hackers para actuar y robar información. Sin embargo, hay otro elemento dentro de las oficinas de muchas empresas que es un blanco fácil y casi nadie se da cuenta.

El aparato más inofensivo de la oficina y que es fácilmente 'hackeable' es... la impresora. Y el motivo es que su sistema operativo no suele actualizarse muy a menudo.

"Todo el mundo se preocupa de '¡ay no, el servidor!', '¡ay no, los equipos que usan los trabajadores!', pero a la impresora no la hace nadie ni caso", explican en el canal de TikTok de Clau quiero ser ingeniera (@clau_qsi).

Y el problema es que en casi todas las empresas del mundo hay una impresora, en la que los trabajadores imprimen papeles que, a veces, son confidenciales. Pero no solo eso, sino que la conexión se hace a través del wifi, lo que la hace "el punto idóneo para entrar y hackearlo".

Eso convierte a este objeto en un blanco fácil para poder acceder a información privilegiada que no podría conseguirse a través de los ordenadores, ya que tienen un sistema de seguridad más complejo.

"Me acabo de enterar de que las impresoras se actualizan. Con eso te lo digo todo", concluye Clau. Pero no es la única, ya que muchos usuarios han dejado un comentario en la publicación indicando exactamente lo mismo.