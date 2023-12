El Apple Watch se resetea por un gran problema

Apple ha anunciado que suspenderá la venta de sus últimos 'smartwatches', Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2, y detendrá temporalmente la comercialización de sus modelos insignia en Estados Unidos, después de conocerse el fallo de la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) en el que determina que la empresa comandada por Tim Cook infringió una patente de la compañía Masimo, una biotech que desarrolla y fabrica tecnologías de monitorización no invasiva del paciente.

La patente en cuestión, está asociada a la tecnología del sensor encargado de medir el oxígeno en sangre, Blood Oxygen, integrada en los dos relojes inteligentes y que forma parte de las funcionalidades de los relojes de Apple desde la sexta generación. La compañía presentó sus nuevos dispositivos hace cuatro meses, cuando comentó que integraban el procesador S9, que habilita nuevas funciones como el doble toque para controlarlos sin tocarlos gracias un giroscopio y un acelerómetro, además de motores neurales que aprenden de la experiencia del usuario y que hacen más preciso el dictado cuando se interactúa con Siri.

Los smartwatches de Apple representan una parte importante de su negocio. Según recoge El Economista, los analistas estiman que el mercado de los relojes inteligentes le ha generado este año a la compañía casi 17.000 millones de dólares. Ambos relojes inteligentes se pueden comprar en España: el Apple Watch Series 9 parte de los 449 euros en su configuración estándar y Apple Watch Ultra 2 tiene un precio de 899 euros.

No sorprende, entonces, que la compañía haya anunciado también que sus equipos "trabajan incansablemente para crear productos y servicios que brinden a los usuarios funciones de salud, bienestar y seguridad líderes en la industria" y que está buscando una serie de opciones legales y técnicas para garantizar que la última familia de Apple Watch esté disponible para los clientes. En esta suspensión no está incluido el modelo más económico, el SE, puesto que no lleva el sensor por el que Masimo le acusa de haber infringido sus patentes.

El origen de este conflicto tuvo lugar en enero de 2020, cuando Masimo interpuso una denuncia contra Apple ante el Tribunal del Distrito de California, en Estados Unidos, por varios casos de infracción en cinco de sus patentes relacionadas con la tecnología de medición de oxígeno en sangre. Meses después, en junio de 2021, la tecnológica médica volvió a demandar a los de Cupertino ante la Comisión de Comercio Internacional.

Desde Masimo siempre han mantenido que en 2013 Apple se puso en contacto con ellos para establecer una colaboración que resultó en una serie de encuentros, que el fabricante de iPhone aprovechó para recopilar información y aplicarla en sus servicios, tal y como recuerda 9to5Mac.

Tras su correspondiente investigación, la ITC determinó en octubre de este año de relojes de la marca infringían la patente de Masimo. Fue entonces cuando le dio a Apple un plazo de 60 días para o bien llegar a un acuerdo con Masimo para apropiarse de la licencia de su tecnología de medición de oxígeno en sangre o bien apelar a una revision presidencial para que revoque la sentencia.

A tan solo unos días de que expire el período de revisión de la sentencia por parte de la Administración Biden, que concluye el 25 de diciembre, Apple ha tomado la iniciativa de suspender las ventas de Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 en Estados Unidos.

Ambos 'smartwatches' dejarán de venderse en la página oficial de la marca a partir del 21 de septiembre y en las tiendas y distribuidores de la firma después del 24 de diciembre, de acuerdo con un comunicado compartido con dicho portal.