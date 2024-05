Una española explica cómo se paga en el súper en Finlandia: en España sería complicado

La creadora de contenido Ana Conrado (@anaaconrado), una española que vive en Finlandia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que cuenta cómo se compra en los supermercados finlandeses.

Según ha explicado, cuando entras al supermercado tienes disponibles unas pistolas para escanear productos, y cada vez que metes algo en el carro tienes que escanearlo primero. Así, cuando finalizas tu compra la pistola ha registrado todas las etiquetas, por lo que sólo tienes que meter la tarjeta de crédito en la propia pistola y pagar.

La tiktoker ha destacado que esta forma de comprar es algo que generalmente sorprende mucho a los españoles, quienes le comentan frecuentemente lo fácil que sería robar si esta mecánica se aplicase en España.

Aún así, Conrado ha aclarado que ella nunca ha probado de robar porque le da vergüenza, aunque sí que ha afirmado que es fácil meter cosas en el carro de la compra que no has escaneado y, por tanto, llevártelas sin pagar.

En este sentido, la creadora de contenido ha manifestado que no sabe muy bien cómo pueden controlar si la gente roba o no, ya que ha matizado que según ella tiene entendido no hay nadie que revise la compra realizada.

Pero, como no podía ser de otra manera, los usuarios de la red social han resuelto la duda en la sección de comentarios, explicando que en los supermercados finlandeses que cuentan con este método pueden parar a los clientes aleatoriamente para revisar si han hecho la compra correctamente.

De no ser así y haber apostado por hacer trampas a la hora de comprar, a los clientes que hayan robado se les aplica una multa. Aún así, varios usuarios de TikTok han coincidido en que los finlandeses, en general, no suelen pensar en robar, ya que allí hay "mucho respeto a las normas".