Esta es la forma de recuperar tu cuenta de Instagram si ha sido hackeada

Instagram se ha convertido en una de las plataformas de redes sociales más populares, permitiendo a los usuarios compartir sus fotos y vídeos con amigos y seguidores. Sin embargo, con su creciente popularidad, también ha crecido el riesgo de ser hackeado.

Que pirateen tu cuenta en esta red social puede ser una experiencia desalentadora y frustrante, pero hay medidas que puedes tomar para recuperarla y protegerte de futuros ataques.

Señales de que tu cuenta de Instagram puede haber sido hackeada

Es importante ser consciente de las señales que indican que tu cuenta de Instagram ha sido comprometida. Estos son algunos indicadores comunes:

Intentos de inicio de sesión no reconocidos : Si recibes notificaciones de inicio de sesión de Instagram por intentos que no has realizado, es una señal clara de que tu cuenta ha sido comprometida.

: Si recibes notificaciones de inicio de sesión de Instagram por intentos que no has realizado, es una señal clara de que tu cuenta ha sido comprometida. Cambios en la configuración de la cuenta : Si observas cambios repentinos en tu perfil, como tu nombre de usuario, foto de perfil o biografía, sin tu permiso, puede indicar que tu cuenta ha sido pirateada.

: Si observas cambios repentinos en tu perfil, como tu nombre de usuario, foto de perfil o biografía, sin tu permiso, puede indicar que tu cuenta ha sido pirateada. Acciones no autorizadas : Si descubres que tu cuenta sigue, deja de seguir o le gustan publicaciones sin tu consentimiento, es otra señal clara de que tu cuenta de Instagram ha sido pirateada.

: Si descubres que tu cuenta sigue, deja de seguir o le gustan publicaciones sin tu consentimiento, es otra señal clara de que tu cuenta de Instagram ha sido pirateada. Imposibilidad de iniciar sesión: Si no puedes iniciar sesión en tu cuenta con tus credenciales habituales, podría ser un indicio de que alguien ha obtenido acceso no autorizado.

Pasos para recuperar tu cuenta de Instagram hackeada

Si sospechas que tu cuenta de Instagram ha sido hackeada, sigue estos pasos para recuperar el control:

1. Asegura tu cuenta de correo electrónico

En primer lugar, asegúrate de que tu cuenta de correo electrónico asociada a tu Instagram es segura. Cambia tu contraseña y activa la autenticación de dos factores para evitar nuevos accesos no autorizados.

2. Restablece tu contraseña de Instagram

Abre la aplicación o el sitio web de Instagram y selecciona "¿Has olvidado la contraseña?" en la página de inicio de sesión. Sigue las instrucciones para restablecer tu contraseña utilizando tu correo electrónico o número de teléfono. Selecciona otra lo suficientemente fuerte como par aportar un plus de seguridad a tu cuenta.

3. Revisa la información de tu cuenta

Una vez que recuperes el acceso a tu cuenta, revisa la configuración de la misma. Comprueba si hay cambios no autorizados, como cuentas conectadas, direcciones de correo electrónico o números de teléfono. Elimina cualquier enlace sospechoso o acción que no hayas realizado tú previamente.

4. Activa la autenticación de dos factores

Para añadir una capa adicional de seguridad a tu cuenta de Instagram, activa la autenticación de dos factores. Esta función requiere que introduzcas un código de verificación enviado a tu dispositivo móvil cada vez que inicies sesión desde un dispositivo o ubicación no reconocidos.

5. Revoca el acceso a aplicaciones sospechosas

Algunas aplicaciones de terceros pueden tener acceso a tu cuenta de Instagram. Revisa la lista de aplicaciones autorizadas y elimina las que ya no utilices o no reconozcas para evitar posibles accesos no autorizados.

6. Ten cuidado con los intentos de suplantación de identidad

Las estafas de suplantación de identidad en Instagram suelen producirse a través de correos electrónicos o mensajes maliciosos. Ten cuidado con cualquier email o SMS sospechoso que solicite tus datos de acceso o información personal. Las comunicaciones oficiales de Instagram siempre proceden de una dirección de correo electrónico "@instagram.com".

7. Denuncia el incidente

Si crees que han pirateado tu cuenta, denuncia el incidente a Instagram inmediatamente. Puedes hacerlo accediendo al centro de ayuda de la aplicación o del sitio web de esta red social. Proporciona tantos detalles como sea posible sobre el acceso no autorizado que has experimentado.