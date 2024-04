EEUU compra 81 cazas rusos a 18.000 euros

Estados Unidos ha realizado una compra sorprendente: ha adquirido 81 aviones de combate obsoletos, de la era soviética, que hasta ahora pertenecían a Kazajistán.

Según un informe del diario Kyiv Post, el citado estado, que está mejorando su flota aérea, subastó 117 aviones de combate y bombarderos de la era soviética, incluidos interceptores MiG-31, cazabombarderos MiG-27, cazas MiG-29 y bombarderos Su-24 de las décadas de 1970 y 1980. Y Washington ha sido uno de sus compradores.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El Post informó de que el valor de venta declarado fue de mil millones de tenges kazajos, o lo que es lo mismo 2,26 millones de dólares, lo que equivale a un valor medio por cada avión de 19.300 dólares, unos 18.000 euros. De saldo.

Según el canal ucraniano de Telegram Insider UA y el sitio de noticias ruso Reporter, referentes en las informaciones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia desde que comenzó en febrero de 2022, Estados Unidos compró 81 de estos viejos e inutilizables aviones de combate.

¿Por qué hacer el gasto, entonces? El motivo detrás de la compra estadounidense sigue sin revelarse, pero que el avión podría usarse en Ucrania, donde hay aviones similares en servicio. Esa es la clave: los ucranianos cuentan ya con este tipo de aviones -como se puede ver en la foto que ilustra esta noticia-, su personal está formado para usarlos y las nuevas adquisiciones del aliado de la Casa Blanca pueden servirle bien para volar, bien para contar con repuestos y piezas que ya escasean.

En estos dos años de guerra, Kiev ha buscado en todo el espacio postsoviético piezas y municiones para todo tipo de armas, pero lo que había en el almacén prácticamente se ha acabado, de ahí la necesidad de buscar hasta debajo de las piedras. Hay otro motivo para usar estos aviones: desplegarlos estratégicamente como señuelos en los aeródromos, una pista falsa.

El sitio ruso Reporter afirmó que la venta en la que ahora ha estado EEUU se realizó a través de sociedades offshore. Pero Kazspetsexport, el importador y exportador estatal de armas de Kazajistán, negó en un comunicado haber vendido aviones militares a Ucrania, diciendo que a las empresas extranjeras no se les permitía presentar ofertas. No quiere, obviamente, enfadar a Rusia confirmando que ha vendido material a su adversario. El Pentágono no ha hecho declaraciones al respecto.

La historia del material

El Mikoyan MiG-31 es un interceptor supersónico que fue diseñado para defender el espacio aéreo soviético, según Airforce Technology . Desempeñó un papel fundamental durante la Guerra Fría. Derivado del MiG-23, el MiG-27 era un avión de ataque a tierra y entró en acción en conflictos como la guerra soviético-afgana. El MiG-29 destacó en el combate aire-aire. Fue ampliamente exportado y permanece en servicio con algunas fuerzas aéreas.

A pesar de su antigüedad, el Su-24 , un bombardero táctico para todo clima, sigue en servicio en varias fuerzas aéreas, incluidas las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y la Fuerza Aérea de Ucrania.

Kazajistán, anteriormente parte de la Unión Soviética, ha mantenido estrechos vínculos con Moscú e históricamente fue uno de sus aliados más fuertes. Pero la relación ha cambiado desde que Rusia invadió Ucrania, y Kazajstán se alineó más con Occidente, lo que provocó la ira de algunos en Rusia.

El Kyiv Post informó que los esfuerzos del país de Asia Central para mejorar sus capacidades militares parecían coincidir con su creciente compromiso con las naciones occidentales, lo que indica un alejamiento de los vínculos históricos con Moscú.

Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, visitó Kazajstán en febrero de 2023, donde dijo que Estados Unidos apoyaba firmemente "su independencia, su integridad territorial", según la agencia France Presse.

Algunos de los más abiertos propagandistas rusos han sugerido que Rusia debería mirar a Kazajstán tras su invasión de Ucrania, precisamente por sus lazos crecientes con Occidente. Los acuerdos sobre comercio, educación, medio ambiente y suministro de minerales reflejan los lazos cada vez más profundos entre Kazajstán y las naciones occidentales mientras navega por los desafíos geopolíticos planteados por países vecinos como Rusia, China, Afganistán e Irán.