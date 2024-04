Manu Tenorio se pronuncia hablando en estos términos sobre Ayuso

El cantante Manu Tenorio se ha pronuncio en términos rotundos sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras encontrarse con ella en los minutos antes de una actuación.

En una publicación de TikTok en el que se ve cómo habla con la dirigente del PP, Tenorio empiezan señalando que "la educación y las buenas maneras trascienden las posturas políticas".

"Son pilares que hablan de nuestra calidad humana y definen a la persona", añade antes de señalar: "Muchísimas gracias a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, por tener el detalle, y brindarme unos minutos de conversación".

"Tuvimos el honor de dar la bienvenida a la primavera en el @lafincagrancafe un sitio espectacular! El punto gracioso estuvo en que mientras yo estaba conversando con la presidenta, mis músicos ya habían empezado y me estaban esperando en el escenario!", exclama.

Tenorio ha hecho estas declaraciones en medio de la polémica por unas palabras que le ha dedicado a la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión, Zorra, de Nebulossa.

"Es que la verdad es que me parece una canción que, si es reivindicativa me parece muy bien, pero que vaya a un festival de canción de autor... Ese festival también lo ven muchos niños", ha lamenta

Manu Tenorio ha defendido que su hijo "no va a ver el festival este año": "Porque no me parece, ni mucho menos. Y la verdad es que, de verdad, con todo mi respeto, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran".

"Entonces, tú en un festival de la canción no puedes llevar a gente que desafina. Y eso no es una cuestión de gusto. Yo soy más del estilo de una Pastora Soler. Es mi gusto y los gustos son como las narices, cada uno tenemos la nuestra", ha sentenciado.