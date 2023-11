Estos móviles dejan de tener WhatsApp desde el 1 de diciembre

Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

La tecnología avanza a pasos agigantados. Y en ese camino es común que los dispositivos tecnológicos se vean superados por modelos posteriores, lo que no solo se traduce en un mejor aparato en términos de calidad, operatividad y funcionalidad. También suelen ir acompañados de un desarrollo en aras de la protección de datos y la seguridad, por ejemplo, de un smartphone.

No obstante, y sobre todo con los móviles y ordenadores, en ocasiones se llega a tal punto de avances en el que ya no es que el software necesite más potencia del dispositivo, es que ya no puede seguir funcionando con las características antiguas y es conveniente empezar a pensar en cambiar el terminal. Frecuentemente, uno de los problemas que acostumbran a hacer dar el paso son las apps que dejan de recibir actualizaciones para antiguos modelos de móviles.

Precisamente, esta es una cuestión que volverá a ocurrir el próximo mes. A partir del 1 de diciembre de 2023, en todos los siguientes móviles dejará de funcionar la popular aplicación de mensajería WhatsApp. Concretamente, afectará a aquellos que mantengan sistemas operativos Android anteriores a la versión 4.1 o iOS anteriores a la versión 11.

¿Cuáles son los modelos afectados y qué debería hacer para asegurar bien los datos?

En este sentido, el gran consejo para mantener los datos de WhatsApp bien conservados es el de realizar una copia de seguridad de estos, una cuestión que se puede realizar desde la sección de ajustes o configuración de la mayoría de móviles. Se recomienda crear este volcado antes de que llegue la fecha.

Estos son los modelos que se verán afectados a partir del 1 de diciembre: