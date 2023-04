La genial (y asquerosa) idea de Nintendo para que los niños no se traguen sus videojuegos

Lo mas probable es que no lo hayas experimentado, pero quien prueba un cartucho de los videojuegos de la Nintendo Switch no volverá a hacerlo. La razón es que la empresa japonesa recubre los pequeños cartuchos de la videoconsola con benzoato de denatonio, una sustancia muy amarga y que no tiene efectos nocivos para la salud.

La razón de recubrir los videojuegos con Bitrex, como también se conoce al compuesto, es que los menores expulsen de manera inmediata los cartuchos de esta consola para niños y evitar que se los traguen.

Esta genial idea de Nintendo de impregnar de este compuesto sus productos también se usa en champús y anticongelantes con el mismo fin que los japoneses.