La construcción industrializada, innovación y eficiencia gracias a BIM

La construcción industrializada se está abriendo camino en el sector de la edificación. Este sistema innovador, que permite una mayor productividad a menor coste, potencia sus ventajas si añadimos el uso de la tecnología BIM, facilitando con ella la comunicación entre los diferentes agentes implicados.

La industrialización ha llamado a la puerta del sector de la edificación. A paso lento pero firme, la construcción industrializada está ganando adeptos en España y cada vez son más las empresas que utilizan estas técnicas en las que la innovación y la digitalización, como la metodología BIM (Building Information Modeling), juegan un papel fundamental. Se trata de un proceso de diseño y de producción más controlado y automatizado, lo que permite un mayor control del gasto y del tiempo, y resulta más sostenible.

A diferencia del sistema tradicional, donde hay etapas muy diferenciadas entre el diseño y la finalización de la obra, las construcciones industrializadas requieren que los proyectos sean concebidos como tal desde el inicio por todos los agentes que participan en el proyecto. Y es que los componentes estructurales del edificio no se construyen in situ, sino que se fabrican en talleres para luego transportarlos a su ubicación final para su ensamblaje. No hay espacio para la improvisación, ya que todo debe haberse pensado, solucionado y diseñado antes de la fabricación. Y es aquí donde entra en juego la tecnología BIM, que facilita la comunicación y el trabajo de los diferentes agentes. “BIM permite centralizar toda la información de un proyecto (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen”, asegura Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de la empresa especializada Espacio BIM (www.espaciobim.com).

Las ventajas que tiene este sistema constructivo están fuera de toda duda. Conocida también como construcción offsite, este modelo de construcción permite una elevada productividad a menor coste, ya que los tiempos de diseño y ejecución se reducen, al igual que los imprevistos. Esto las convierte en construcciones muy rentables económicamente. También son menores los riesgos laborales, ya que el trabajo en la construcción de los módulos está controlado, al realizarse a cubierto y en condiciones ambientales óptimas, y son más sostenibles al generarse menos residuos y un menor consumo de agua y energía. Todo ello sin dejar de lado la calidad.

En España, la construcción industrializada aún es minoritaria y sólo representa un 1% del sector. Sin embargo, ante los múltiples beneficios, cada vez son más las empresas que apuestan por estas soluciones constructivas y se estima que en los próximos años ese porcentaje se acerque al de otros países europeos como Reino Unido (7%) o Alemania (cerca del 9%), y que en 2030 suponga ya el 40% de los nuevos proyectos.

Uno de los grandes retos que tiene por delante estas construcciones es su digitalización, tal y como reconoce Íñigo Salazar, Director Técnico en Dasein Ingenieros, empresa especialista en Ingeniería de estructuras, en la última entrevista publicada en la sección AbiertoXObras de la mencionada empresa especializada. “Nuestra propuesta permite estandarizar las piezas y automatizar las líneas de producción. Como tenemos centralizada la ingeniería, nuestro sistema —sistema SEI— sí consigue estandarizar estas piezas. Creemos que a través de esta repetitividad podremos justificar en el futuro las inversiones pertinentes para automatizar las líneas de producción y conseguir así un producto más económico y sostenible”, asegura Salazar.

En cualquier caso, parece claro que la industrialización es la base del futuro en el sector AECO y que las tecnologías digitales garantizan la innovación y optimización de procesos para una construcción sostenible y eficiente.