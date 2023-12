La NASA lanza su mayor nave para encontrar vida en Júpiter

El presupuesto asignado a la NASA para el año 2024 asciende a 25.000 millones de dólares (unos 22.600 millones de euros). Para poner en contexto esta cifra, cabe destacar que equivale al Producto Interno Bruto (PIB) de Islandia. ¿Y a qué destinará la NASA su inminente presupuesto? A modo de respuesta pública, la agencia espacial ha lanzado un vídeo épico que adelanta muchas de sus misiones y proyectos del año que viene.

El tráiler incluye proyectos como las misiones lunares, el desarrollo de la nave espacial Starship, los avances en trajes extravehiculares y los esfuerzos para llevar a una mujer a la Luna. Sin embargo, una de las misiones que más nos han llamado la atención es Europa Clipper. ¿Objetivo principal? Despegar la mayor nave de la NASA en octubre de 2024 para llegar a Júpiter en abril de 2030 y buscar vida en sus océanos subterráneos. Suena de película, ¿verdad?

Misión: encontrar vida en la luna de Júpiter

Europa Clipper es una ambiciosa misión espacial diseñada con el objetivo de entrar en la órbita alrededor de Júpiter, el planeta más antiguo del Sistema Solar. No obstante, el objetivo no es Júpiter sino Europa, una de sus lunas. La singularidad de esta misión radica en sus órbitas programadas para acercarse a Europa en al menos 45 ocasiones, a altitudes que varían entre 2.700 y 25 kilómetros. La NASA no puede por ahora lograr que su nave entre directamente en la órbita de Europa porque requeriría una cantidad masiva de combustible debido a su baja gravedad.

La principal misión de Europa Clipper se centra en investigar la habitabilidad de Europa y contribuir a la selección de un sitio de aterrizaje para una futura misión llamada Europa Lander, aunque hasta ahora, esta última solo existe como un concepto. Además, la exploración de Europa se enfoca en tres factores cruciales para confirmar si en Europa hubo o hay vida tal como la conocemos: la presencia de agua líquida, la química y la energía.

En particular, Europa Clipper se dedicará al estudio de la capa de hielo y el supuesto océano que se encuentra debajo de ella. Además, investigará la distribución y la química de compuestos clave y su relación con la composición del océano, así como la geología de la luna. Para llevar a cabo estas investigaciones, la misión llevará consigo nueve instrumentos científicos de vanguardia.

La nave espacial más grande jamás construida

Toda la operación gira alrededor de su nave. El vehículo espacial en cuestión, cuando este terminado, tendrá el tamaño de un vehículo utilitario deportivo (SUV), gracias a la presencia de paneles solares y otros equipos desplegables que se mantienen plegados. Sin embargo, una vez que estos paneles solares se extienden, la nave espacial se transforma en una estructura gigantesca, comparable en tamaño a una cancha de baloncesto. Por ello, es importante destacar que Europa Clipper ostenta el título de ser la nave espacial más grande jamás construida para llevar a cabo una misión de exploración planetaria.

En un escenario ideal, Europa Clipper compartirá la órbita de Júpiter con la sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea (ESA). Esta última comenzó su viaje en abril de 2023 y se espera que llegue a Júpiter en 2031. Sin embargo, es poco probable que la sonda Juno, que ha estado en órbita alrededor de Júpiter desde julio de 2016 y ha completado recientemente su órbita número 50, siga funcionando cuando ambas misiones alcancen su destino.