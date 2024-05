Un experto en ciberseguridad desvela el patrón maestro para crear la contraseña a prueba de hackers

Entre el 2015 y el 2022 las ciberestafas pasaron de ser el 3% de los crímenes denunciados a suponer el 15% del total. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi la mitad de los españoles admiten haber sufrido un intento de ciberestafa. Ante esto, los expertos advierten de que no somos todo lo cuidadosos que deberíamos con nuestros datos, empezando por cómo los protegemos.

El director técnico de Check Point Software para España y Portugal, Eusebio Nieva, avisa de que si eres de los que tienen de contraseña "123456", un hacker tardaría segundos en descifrarla. Y da igual si cuenta hasta el siete, o hasta el ocho, ya que "la seguridad es la misma", ha señalado en La Voz de Galicia, donde ha explicado cómo protegernos ante posibles ataques.

"Creo que las formas de actuar han mejorado bastante en los últimos cuatro o cinco años. Aunque todavía nos queda mucho. Por ejemplo, el uso de las contraseñas todavía es bastante precario, en el sentido de que la gente las reutiliza o son muy simples, muy fáciles de averiguar", ha apuntado.

Nieva ha revelado que "hay que tener en cuenta dos o tres cosas". "Primero: contraseñas largas. Y segundo: que no solo tengan letras, sino que tengan también símbolos que no sean alfanuméricos. Es verdad que esto tiene el problema asociado de que la gente no recuerda bien este tipo de claves, aunque para eso también hay trucos", ha reseñado.

"Se trata de crear un sistema que te permita construirte tus contraseñas. Por ejemplo, utilizar dos o tres contraseñas base e intercambiarlas. Y además, hacerlo siempre añadiendo un símbolo al principio o al final, o letras del servicio o la web a donde pertenezca la cuenta. Es decir, si es Gmail, añado una 'g' por en medio. Siempre siguiendo un patrón e intentando mantener una contraseña base. ¿Cómo puedes acordarte de ella? Pues a lo mejor usando frases, por ejemplo: 'En un lugar de la Mancha'. Pues la E, la U, la L, etcétera. Vale cualquier otro enunciado de algún libro que te guste, u otra cosa que sabes que recordarás. Este tipo de trucos son los que permiten construir claves bastante seguras y además no repetirlas", ha explicado.