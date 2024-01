La AEMET avisa: Irene viene con fuerza y acompañada de la mejor noticia

Europa Press via Getty Images

La jornada de este miércoles estará marcada en clave meteorológica por un nombre, el de Irene, la borrasca que va a entrar por el Cantábrico dejando a su paso inestabilidad y fuerte viento en la Península.

Respecto a ese último fenómeno, el del viento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) destaca en su predicción diaria que contarán con aviso naranja en la Ibérica riojana y en el norte de la provincia de Burgos por rachas de viento de 100 y de 90 kilómetros por hora, respectivamente.

Además, la AEMET también ha activado avisos amarillos en amplias zonas de la Península ante la previsión de que se pueden registrar rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Buena noticia

Por otro lado, la borrasca Irene también vendrá acompañada de la mejor noticia: la esperada lluvia que tanta falta hace en la actual situación de sequía. Aunque las precipitaciones hicieron acto de presencia en muchos lugares de España ya durante este martes, en las próximas horas las lluvias se generalizarán y se intensificarán.

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología sí que precisa que “las precipitaciones serán más débiles y dispersas en el Cantábrico, y en el tercio este y nordeste. No se descartan lluvias ocasionales en Baleares y no se esperan en el sureste peninsular”.

A lo largo de la tarde de este miércoles, “continuarán las lluvias en amplias zonas de la Península, con acumulaciones importantes en el oeste e incluso tormentas ocasionales”, detalla la AEMET.