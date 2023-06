Mario Picazo confiesa todo lo que le han llegado a decir en Twitter por sus opiniones

Eduardo Parra via Getty Images

El meteorólogo Mario Picazo, uno de los más conocidos y seguidos en España, ha confesado en una entrevista en El Mundo todos los insultos y amenazas que le dedican por redes sociales personas negacionistas del cambio climático o que defienden teorías como la de los chemtrails de los aviones.

Preguntado por lo que le diría a aquellos que niegan el cambio climático, Picazo ha afirmado que es "es importante educar" y señalarles a los que tienen más problemas de acceso a la información que hagan caso a la ciencia.

"Aquí los científicos no cobran por decir más o menos, ni tienen acciones en una empresa de energía solar. Algunos me dicen "es que tú debes tener acciones". Y no, yo soy científico y te cuento lo que pasa", ha argumentado, recordando que el 99% de los científicos coinciden. "El rigor de la ciencia tiene que estar por encima de todo", ha sentenciado.

Picazo, entonces, ha reconocido que le han llegado a amenazar de muerte y ha recordado el caso de los chemtrails, que son las estelas que dejan los aviones a su paso y que despertó la teoría que eran aviones que fumigaban a la población.

"En Semana Santa hubo muchas estelas de aviones. Entonces algunos salimos a decir 'las estelas de los aviones son, simplemente, condensación de vapor de agua'. Pero hay una especie de secta que dice que nos están fumigando. Y cuando salí en defensa de la ciencia, pusieron cosas, en Twitter, como 'Mario Picazo, asesinado brutalmente'", ha descrito.

Además, el experto ha comentado que muchos de estos usuarios también son terraplanistas: "Aunque pueda conversar con muchos de mis seguidores, otros están ahí para intentar cortarte la cabeza".

"Pero bueno, así son las redes. Algunos días me borraría del mapa. Pero digo 'no, tengo que seguir defendiendo lo que creo'", ha finalizado.