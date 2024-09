A Albert Pla le hablan de Alvise Pérez y su reacción era imposible de prever 

El músico Albert Pla ha dado una respuesta completamente inesperada cuando le han mencionado al eurodiputado Alvise Pérez.

Ha ocurrido durante una entrevista en eldiario.es en la que le han preguntado si le preocupa "la presencia de corrientes que intentan llevarnos hacia el pasado, hacernos retroceder".

"Esto me lo dicen desde que nací, esos siempre han existido. Igual el problema es que la gente que dice eso son los que no avanzan. No veo que quienes dicen que todos nos quieren llevar para atrás tiren mucho del carro para llevarnos para adelante", ha dejado caer Pla.

Ha sido entonces cuando el periodista ha querido saber "cómo explica fenómenos como el del Alvise". "¿Quién?", ha soltado Pla. "Alvise. ¿No le suena?", ha repetido el entrevistador. "No, la verdad es que no", ha insistido el músico.

El periodista le ha explicado entonces que es "un señor que ha construido su carrera a base de bulos y fake news en redes sociales" y que su partido tuvo 800.000 votos en las elecciones europeas.

"Eso es que debe de tener buenos maestros. Si se ha colocado con mentiras y bulos, no me parece raro", ha soltado finalmente Pla.