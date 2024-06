A Pepe Viyuela no le hace falta nombrar a Ayuso para dejarle este mensaje muy directo

El actor Pepe Viyuela ha ofrecido una entrevista en El Plural en la que ha dejado un mensaje muy directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al Partido Popular sobre el reconocimiento del Estado Palestino.

"La decisión del Gobierno, y que seguro que hacen más gobiernos, me parece acertadísima. Creo que si hay una solución al conflicto ya altamente enquistado pasa por ahí, de lo contrario habría un aplastamiento y una vulneración de sus derechos de la forma más criminal que se pueda imaginar", ha defendido.

Pepe Viyuela ha señalado que el atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre "no pueden ser más descorazonadores, desmotivadores…". "Y en estas te preguntas qué puedes hacer para cambiar las cosas", ha explicado.

"Como individuo, uno hace lo que puede, sabiendo que es muy poquito y que son los Estados los que pueden hacer muchísimo más. Por eso la respuesta del Gobierno es acertada, quizá llega un poco tarde, pero está bien que se lleve a cabo", ha justificado.

Tras ello, el actor ha hablado de la oposición y le parece "coherente con lo que defiende". "No lo comparto, pero dentro de lo que piensa no se le puede pedir demasiado. Está siendo coherente con su forma de entender las relaciones políticas, que parece que se basa en la ley del más fuerte", ha añadido.

Pero la cosa no ha quedado ahí y Pepe Viyuela ha reiterado que "nadie defiende a Hamás" y no se reconoce "el Estado de Hamás, sino el de Palestina". "Hamás es un grupo terrorista con el que hay que acabar, pero no hay que acabar con el pueblo palestino", ha expuesto.

"El debate está muy encarnizado (…) En cuanto uno se pronuncia contra Israel es tachado de antisemita… Son barbaridades. Están mezclando muchas cosas", ha recriminado, en referencia a las palabras de Ayuso con las que acusaba de antisemita al Gobierno.

Pepe Viyuela ha terminado reprochando que Israel ponga sobre la mesa la Inquisición. "Hacer de todo un revolútum muy interesado y peligroso. Hay que mantener la calma en la medida de lo posible, pero enfada muchísimo cómo se contamina el discurso", ha sentenciado.