A Serrat le recuerdan lo que dijo Sabina de la izquierda y él le responde con un mensaje de lo más directo

El músico Joan Manuel Serrat ha ofrecido una entrevista en el diario El País en la que ha sido preguntado por las palabras que su compañero Joaquín Sabina pronunció en noviembre de 2022 sobre su enfado con la izquierda y él no ha dudado en responder de forma directa.

"Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos. Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente", aseguró Sabina.

Unas palabras sobre las que se ha hablado dos años después Serrat y ha sido rotundo en su respuesta. "Creo que Joaquín no ha renegado de la izquierda. Él dice cosas espontáneas como espontáneo que es y con poca reflexión... a veces", ha señalado.

"No creo que sea un momento para renegar de una serie de ideales que necesitan más que nunca ser reivindicados. La lista de derechos humanos debería añadirse a los derechos constitucionales del individuo", ha indicado.

Serrat ha defendido que, "a partir de ahí", el Estado "debería ser coherente con estos derechos". "A veces los derechos humanos se quedan en discusiones parlamentarias y no se consigue avanzar", ha expuesto.

"El progreso tiene mucho camino por recorrer. Avanzamos poco. El progreso no es la inteligencia artificial. El progreso es que la cantidad de pobres por metro cuadro disminuya, que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades, que son muchas, y sobre todo que no sean estigmatizados por la sencilla razón de que no los entendemos", ha añadido.

Al ser preguntado sobre si cree que hay un peligro de recortes de libertades, Serrat ha asegurado que él cree en la ciencia, pero no en Elon Musk. "Un mundo banal y ficticio se nos está cayendo encima. El manejo de las redes sociales, de los algoritmos que satisfacen el deseo de los usuarios que no se percatan de que se están convirtiendo en siervos… Los Estados pasan de puntillas por esto", ha razonado.

Respecto a España, el músico ha justificado que "si no juntamos la España que se muere y la que bosteza difícilmente podremos salir de esto". "Pero esto no es un pecado español, es un mal internacional. Mira en Argentina: el olvido de todo lo ocurrido en las juntas militares y el triunfo de Milei frente a la memoria de lo que ocurrió", ha sentenciado.