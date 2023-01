El actor Raúl Yuste arrasa en Twitter con su reflexión tras ver a Mario Vaquerizo alabando a Feijóo

El actor Raúl Yuste está teniendo gran repercusión en Twitter gracias a la reflexión que ha hecho tras ver al artista Mario Vaquerizo alabar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Yo respeto mucho que Vaquerizo apoye a Feijóo, o al PP, está en todo su derecho", ha empezado aclarando antes de añadir: "Pero que los mismos que nos llaman a algunos actores 'subvencionados' por apoyar a la izquierda, llamen 'valiente' a Mario por apoyarles a ellos.... Esa doble vara de medir, me parece patético".

Entre las reacciones que ha provocado esa reflexión, un usuario ha dado a entender que la diferencia es que Vaquerizo no tiene subvenciones públicas. Y Yuste ha reaccionado de inmediato: "¿Y quién le paga cuando actúa en las fiestas de pueblos y ciudades? ¿El alcalde de su bolsillo?".

"¿Y quién le ha pagado por salir en el video institucional de la comunidad de Madrid? Y las industrias del automóvil, alimentación, energía.... En fin...", ha añadido.

Yuste ha matizado también que su comentario no va en absoluto en contra de Vaquerizo, sino "en contra de los que tienen doble vara de medir": "Es una crítica a los hipócritas, no a la gente que apoye a una posición política, sea la que sea. No se puede decir que si apoyas a unos eres un vendido y si apoyas a otros, eres un héroe".

Todo ello después de que Vaquerizo conociese a Feijóo en Fitur y las cámaras de televisión recogiesen la conversación entre ambos.

Vaquerizo dijo: "Un placer conocerle". Y el político replicó: "Me ha dicho que eres el mejor". En ese momento, Vaquerizo levantó el dedo índice, le señaló y le soltó: "No, el mejor es usted".

Además, el artista ha aparecido también en el polémico vídeo de promoción de la Comunidad de Madrid.