Acude a un mercadillo de lujo en La Moraleja y queda perplejo con las gangas: "Lo puedes revender por miles de euros"

No es Wallapop, tampoco es Vinted, pero se le parece. Al menos por el precio que tienen algunos de los objetos que se han puesto a la venta en una mansión de la urbanización de La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de España. Nano, más conocido en TikTok por el nick @jcnanoo, lo ha visitado y ha documentado una parte de los muebles, la ropa y hasta las antigüedades que se han puesto a la venta a precios que suenan a broma: “Un bolso Michael Kors por 10 euros, una televisión por 10 euros y botellas de vino a dos euros que, en tienda, se venden por 1.800 o 3.000 euros", relata sorprendido en el vídeo.

Este peculiar mercadillo, que dura tres días y se celebra una vez al mes, tiene lugar en las mansiones o en las casas de millonarios que se acaban de poner a la venta. La premura de los dueños por vaciar la propiedad y deshacerse de sus posesiones hace que los precios sean casi simbólicos. "Estos taburetes a 5 euros, abrigos de piel a 10 euros, mochilas de Guess y hasta bolsos de Chanel por 10 euros”, explica este creador de TikTok mientras enseña el interior de la casa, donde están a la venta incluso las cortinas y las columnas.

Entre las joyas que se pueden encontrar en la mansión de La Moralaja llaman la atención los cuadros, que podrían ser antigüedades, ideales para reventa. "El truco está en ir a por los cuadros porque muchos cuestan 10 euros y algunos valen miles", comenta Nano en el vídeo que en cuatro días han visto ya más de un millón de personas. También están a al venta botes gigantes de colonia Loewe y Hugo Boss por menos de 20 euros, una Polaroid por 25 euros, aceite de oliva a 3 euros e, incluso, una hamaca por 30 euros.

Sin embargo, no todo es lujo y glamour. En el vídeo también aparece una colección con objetos que reflejan una de las épocas más oscuras de la historia de España: "Ojalá no me lo hubiera encontrado", dice mientras enseña a cámara placas con la cara de Franco, más botellas de vino, aunque estas con los lemas "por la patria, el pan y la justicia".

La cita, que se conoce con el nombre de Home Market, ofrece la oportunidad a todos los visitantes de comprar desde esculturas hasta jacuzzis o botellas de vino a precios de risa. En un mundo en el que los mercadillos suelen asociarse a la ropa de segunda mano y a objetos más mundanos, este de La Moraleja redefine el concepto gracias a un catálogo de lujo, accesible para quienes tienen buen ojo y saben aprovechar una ganga.