Preguntan a Alaska por la sala de Mario Vaquerizo en Madrid: no quiere entrar pero acaba dejando una frase muy clara

Las cámaras de Europa Press han pillado por la calle a Alaska y le han preguntado por uno de los temas políticos de actualidad que en este caso tiene que ver con su marido, el cantante Mario Vaquerizo.

El PP ha propuesto en el Pleno de Chamberí de Madrid que el líder de las Nancys Rubias dé nombre a la sala de ensayo de grupos jóvenes del centro cultural Galileo, algo que ha causado revuelo.

"¿Qué ha pasado ahora?", ha dicho Alaska a las cámaras. La reportera le ha hablado del "revuelo político" a cuenta de la sala y ella ha sido clara. "Paso total. A palabras necias oídos sordos", ha declarado la artista.

La reportera ha vuelto a insistir y Alaska ha repetido la misma frase: "A palabras necias oídos sordos". La cantante se ha metido en el taxi y no ha querido responder a ninguna cuestión más: "Es que paso total".

"Es que dicen que la relación de Mario con el PP...", le ha dicho la reportera mientras entraba en el taxi. "Pero es que eso no tiene nada que ver. Es que esas cosas no las hace con un gobierno u otro. ¿O es que cada vez que nos dan un premio es político? Nosotros estamos fuera de eso. Yo he estado siempre y lo seguiré estando", ha zanjado Alaska.