Advierte del riesgo de no tirar la cadena del váter por no molestar o ahorrar

El popular farmacéutico y creador de contenido Álvaro Fernández, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, ha hablado de un tema que le han comentado estos últimos días y que no sabía que ocurría.

"Resulta que hay gente que hace pis y no tira de la cadena, lo hacen de noche por no hacer ruido y no molestar", ha expresado bastante sorprendido en el vídeo, cosechando 3,5 millones de visualizaciones y más de 100.000 'me gusta' en apenas unos días.

Además, ha afirmado que también hay otras personas que no la tiran por ahorrar dinero, incluso acumulando varias veces. Al saber esto, no ha podido evitar mandar una advertencia muy clara: "Luego no es raro que el baño huela a meado".

El ejemplo que ha puesto han sido los baños públicos o los de un bar, "no sé por qué a la gente se olvidará de tirar, si el ruido da igual y no vas a ahorrar, creo que es por molestar, jodiendo al que venga detrás o al duelo".

"La orina es un líquido con nutrientes, un caldo de cultivo perfecto para que crezcan las bacterias y otros seres infectos", ha explicado, aclarando que eso facilita que la gente que vive allí se ponga enferma.

El último consejo que ha dado en el vídeo ha sido que lo mejor es no "ahorrar" y que si alguien tiene el sueño tan ligero, "que duerma con tapones".