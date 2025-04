Un español dice que Tailandia no es tan barato como parece: genera debate

El creador de contenido @Ramonteli está viajando por todo el mundo y una de sus últimas paradas ha sido Tailandia, de la que ha hablado abiertamente y ha cuestionado un aspecto que muchas veces se comenta.

"La gente que dice 'Tailandia es superbarato, Tailandia es superbarato'... A mí, los billetitos estos de 1.000 baht, que son unos 28 o 30 euros, no me duran nada", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado casi medio millón de visualizaciones.

"Yo he cambiado y me he gastado ya más de 400 euros, y no sé en qué se me va el dinero aquí en Tailandia", ha añadido. Ante la gente que le ha dicho que se gasta poco, ha replicado que el hotel en el que se han quedado se han dejado "un dineral" de 200 euros la semana.

Lo que sí ha encontrado muy barato ha sido la comida: "A lo mejor puedes comer por cuatro o cinco euros". En cuanto a reacciones, algunos usuarios que han visitado Tailandia le han dado la razón: "Nada barato, solo comer".

"Yo he ido tres veces y han subido los precios, ya casi no merece la pena ir", ha opinado otro usuario. El vídeo también ha cosechado más de 6.000 'me gusta' en apenas 24 horas.