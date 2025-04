Se retrasa su vuelo en la India y enseña el hotel donde le alojan: acabando dejando un aplaudido mensaje

El creador de contenido @enekoboll ha publicado un vídeo enseñando el hotel en el que le han alojado después de que le cancelaran un vuelo en la India y ha sorprendido mucho, rompiendo con los estereotipos sobre el país.

Según ha revelado, ha buscado el hotel y pasar una noche en esa habitación le hubiera costado alrededor de los 70 euros. "Y solo puedo disfrutar de esto cuatro horas", expresó su acompañante, que disfrutaba de la habitación lanzándose a la cama.

"Mirad qué pedazo de cama, no voy a estar en un hotel así en la vida y menos en la India, nos lo merecemos, vaya día", ha expresado el joven. Ha enseñado el baño y tampoco se lo creía, sobre todo por el tamaño y de todo lo que disponía.

El vídeo ha alcanzado casi 50.000 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo). Las reacciones han sido muy diferentes, pero Eneko ha arrasado tras un comentario que decía que era "un hotel normal y corriente, no sé en qué hoteles has estado antes".

"Para algunos esto no es un lujo seguramente; para mí y de donde vengo, sí", ha replicado, recibiendo cientos de 'me gusta'. "Yo me quedo con que os estáis divirtiendo un montón y que habéis hecho un viajado", ha respondido también Dani Deulever.