Encuentra el piso más barato de Idealista y al verlo le es imposible no indignarse

La joven usuaria de TikTok @patttt_x ha alucinado después de encontrar el piso en alquiler más barato de Idealista, enseñándolo a detalle y luego rastreando otros estudias. Cada día que pasa, vivir solo se convierte más en un sueño que en un objetivo posible y, las ofertas de viviendas que ha mostrado son un gran ejemplo.

"¿Queréis ver cómo es el piso más barato que hay en alquiler en Idealista en Madrid? Sin filtros de ningún tipo...", ha expresado al principio del vídeo, que hasta el momento ha acumulado más de 66.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' (y subiendo).

El piso que ha enseñado es un estudio de 40 metros cuadrados por 350 euros al mes. "Bastante asequible", ha opinado. Sin embargo, ha habido algo que no le ha cuadrado: "Me vais a tener que explicar dónde están los metros cuadrados, porque yo no los veo, solo veo una habitación".

"Veo un escritorio... ¿La cocina? ¿Está entre nosotros? ¿El baño? Me da la sensación de que esto es una habitación, no un estudio", ha expresado. Le ha llamado la atención que en la descripción advierte de que solo puede entrar máximo una persona: "¿Cómo vas a meter ahí a más de una persona? Casi un crimen contra los derechos humanos...".

El vídeo ha generado cientos de comentarios, muchos de ellos irónicos, por no llorar: "Supongo que 40 metros cuadrados será lo mínimo que deje poner la aplicación...". "Hace tiempo que esto se nos fue de las manos...", ha respondido el usuario @zuri_830.