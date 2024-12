Afirma que nunca has visto un baño como el de la casa de los padres de su novio y la verdad que es curioso

La joven usuaria de TikTok Irene, conocida como @ireneolefer en esta plataforma que está de moda entre los más jóvenes, ha publicado un vídeo que está triunfando sobre la casa de los padres de su novio.

"Estoy en casa de los padres de mi novio y me apuesto lo que quieras a que no has visto un baño como este", comienza diciendo la joven, mientras procede a enseñar el cuarto de baño.

"Parece muy normal, es muy bonito, pero es que tiene un holograma con un tiburón", afirma mientras lo enseña. Sin embargo, todavía tiene más magia al mostrar otro detalle del baño relacionado con ese cuadro.

"Tiene también música, pulsas y suena la banda sonora de tiburón. No sé qué decir, es el mejor baño del mundo, nada que añadir, pero es que el resto de la casa es igual de sorprendente", remata, mostrando otra habitación decorada de una forma muy particular y nada común.