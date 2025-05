Pone mala nota porque un restaurante no tiene este producto: la respuesta del dueño es de estrella Michelin

Las reseñas de Google suelen servir, por ejemplo, para que los usuarios sepan cómo se come o cómo es el servicio de un bar, un restaurante o una tienda pero a, veces, los ciudadanos parece que no saben jugar al juego de las reseñas.

Un usuario ha colocado una mala nota a un restaurante vietnamita porque ha ido a preguntar si tenían aceitunas y no tienen. "Unos bordes. He parado a preguntar y me ha entrado tan mal que no me quedo ni a comer. Me voy al próximo", dice la reseña de una estrella, la peor nota posible.

Y claro, el dueño del local no daba crédito porque, evidentemente, no hay aceitunas en un vietnamita. "Viniste esta mañana cuando aún no abrimos y nos preguntaste si tenemos aceitunas. Os contamos que nuestro restaurante es un restaurante vietnamita y que no tenemos aceitunas", ha empezado diciendo.

Y ha dejado un mensaje final de lo más conciliador: "Lamentamos que no tenemos aceitunas pero esperamos recibirte para que descubras nuestra cocina vietnamita casera, sana y equilibrada".