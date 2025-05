Un vecino le deja esta nota a un músico y al final muchos aplauden lo que han hecho los dos

La convivencia entre vecinos no siempre es fácil porque, a menudo, las personas tienen horarios y costumbres muy diferentes que son difíciles encajar.

Pero, en ocasiones, el civismo gana y los aplausos se multiplican. Es lo que le ha ocurrido al usuario de TikTok @dprzz, que es músico y que ha subido a esa red social la nota que le dejó en el ascensor un vecino.

"Para el/la que está todo el día tocando un instrumento pido por favor que mañana no lo haga, estoy con exámenes finales y se oye todo. Gracias", decía el cartel.

"Esto ha ocurrido hoy, mi padre se ha levantado para ir a trabajar y nos la ha mandado. A ver, yo entiendo que el saxofón hace mucho ruido y estoy con obras contemporáneas que hace ruidos que... por un día no pasa nada, entiendo que la gente tiene exámenes, al final yo toco el saxofón también pero bueno, no pasa nada porque he ido a estudiar al conservatorio y lo entiendo", dice el usuario.

"Y como lo han pedido por favor por un día me he ido a estudiar a las cabinas del conservatorio y no pasa nada. Lo que ha hecho mi padre ha sido arrancar la nota. No es la primera vez, hubo una nota hace como ocho años, pero no pasa nada. Si lo piden de esa manera se entiende que es por n día y entiendo que los ruidos del saxofón son difíciles de asimilar", insiste.

En las reacciones, una persona señala: "Al menos te lo han pedido bien a mí me dan golpes jajajaajaj". Otros cuentas experiencias bien diferentes con sus vecinos: "Al menos tienes suerte, mi vecina llamó a la policía EN VERANO cuando estaba practicando piano (eran las cinco de la tarde). Lo peor de esto es que cuando estuve con el C1 de inglés (estudiaba todos los días hasta las 4-5 de la mañana), su hija estuvo tocando la flauta dulce a las 7 am como una desgraciada".

Otro usuario ve el asunto de diferente forma: "Pues… no estoy para nada de acuerdo, no es solo un día… si se escucha fuera de tu casa quizás deberías pensar en aislar acústicamente el cuarto donde ensayas para que el resto de vecinos no lo escuche".

El propio músico ha respondido a eso: "Entiendo tu postura pero no la defiendo, yo toco a las horas que por ley están permitidas. En el caso de hacerlo en horas en las que no estuviera permitido insonorizaría la sala".