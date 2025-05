Una española se queda alucinada con lo que encuentra al dejar su moto en la calle en Filipinas

La tiktoker Leyre Gómez (@stampbystamptravel), una española que está de viaje en Filipinas, ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo enseñando qué es lo que se ha encontrado al dejar su moto aparcada en la calle.

"Estoy ante el colmo de los gorrillas de Filipinas. Resulta que he dejado aquí aparcada la moto y al volver me he encontrado una tabla encima de la moto. Te ponen aquí una tabla y luego te piden propina los gorrillas, que están por ahí", ha censurado la española.

"Mirad todo lleno de maderas, me meo. Todas las motos llenas de madera. Digo qué es esto, e instantáneo ha cogido un gorrilla, ha venido y me ha quitado la tabla de la moto", ha relatado la tiktoker.

"Y me dice: 'Tips, tips, dame tips'. Y es como tío, yo no quiero que me dejes una tabla encima de la moto, por qué me dejas una tabla. Le he dado 'tip' me ha mirado una cara horrible", ha manifestado la creadora de contenido.

"Los gorrillas son iguales en todos los lados y te piden dinero por absolutamente todo. Pero esto sí que no la haya visto, que te pongan ya una tabla encima de la moto, es la primera vez que lo veo y la verdad es que me ha hecho toda la gracia", ha concluido Leyre.