Aitana aclara dónde paga impuestos con un mensaje en el que se le entiende TODO

A la cantante Aitana le han preguntado en una alfombra roja por las última noticias que hablan de que se ha ido a vivir a Miami (Estados Unidos), algo que ella misma ha negado muy sorprendida.

"Me dan un poco de vergüenza que me hagan esas preguntas, ¿no os da un poco de vergüenza? A mí me da un poco", ha dicho ante diversos medios de comunicación y ha recogido los40.

"No, no me he mudado. Todo el mundo me está preguntando lo mismo. No, yo vivo en España. Vivo en Madrid y aquí está mi casa. Es verdad que trabajo mucho en Estados Unidos y tengo una casa allí ahora para ir cuando tenga que ir a trabajar", ha proseguido contando, siempre tan transparente.

Por último ha explicado que ella tributa en España "porque verás ahora todo el puto mundo": "Es una obsesión porque todo el mundo preguntándome dónde tributo. Me da un poco de vergüenza que me hagan esas preguntas".