Un profesor se indigna sobre cómo afecta el excesivo consumo de TikTok en sus alumnos de primaria

El joven profesor y creador de contenido Álvaro Patón, que ha acumulado más de un millón de seguidores en TikTok (@alvaropatoon), ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cómo influye TikTok en sus alumnos.

"O mis alumnos dejan de ver TikTok o a mí un día me da algo", ha asegurado el creador de contenido, justo antes de contar la anécdota que ha vivido con una de sus estudiantes de primaria en un examen.

"Estoy en clase tranquilamente y digo: bueno, voy a corregirme mis pedazo de 90 exámenes de inglés, que viene Semana Santa y no me apetece nada corregir. Estoy corrigiendo tranquilamente, hasta que llego a un reading", ha relatado Patón.

"Te leo las preguntas. Es en inglés, obviamente, pero bueno, te las leo en español: Explícame por qué es un texto argumentativo y si le pondrías otro tipo de final", ha comentado el creador de contenido, haciendo referencia a la pregunta del examen.

"No te estoy preguntando nada del otro mundo, tampoco te estoy diciendo que me escribas la Biblia, algo directo, sencillo y claro. Algo directo, sencillo y claro si tú no ves todos los días TikTok...", ha detallado el docente.

"No tengo palabras para describir esto, lo digo completamente en serio. Me ha puesto en una pregunta: 'te explico en clase, no puedo más'. Ahora bien, ¿cómo me lo ha puesto?", ha preguntado el tiktoker.

"Me lo ha puesto con un asterisco y el audio este que se ha puesto ahora de moda. ¿Cómo que me lo explicas en clase? Es que me río por no llorar. Yo no puedo más, de verdad.", ha señalado el tiktoker, enseñando el dibujo del examen.

"Pues ya está, la nueva modita ya llega a los examenes también, ¿no? Lo del audio de WhatsApp. No te preocupes, yo te pongo un cero y nos vemos en septiembre, si yo no tengo ningún problema", ha asegurado el docente.

"Simplemente quería compartir esto. No lo hagáis más en los exámenes. ¿Esto es un 10 por el ingenio, un 5 porque no sé qué hacer con esta señora...? ¿Qué hago yo? De verdad...", ha concluido el profesor.