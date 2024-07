Aitana destroza el contador de 'me gusta' con la respuesta que ha dado a este mensaje

La cantante Aitana está recibiendo un aluvión de 'me gusta' por la respuesta que ha dado a una usuaria que dio a entender que la artista iba a cobrar por su actuación en la fiesta de la selección española de fútbol en Madrid.

La Federación Española de Fútbol informó de que Aitana cantaría con este mensaje: "🎶 Porque desde que estás aquiiiiiií, aquí cerca de miiiiií 🎶¡¡ @Aitanax 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗔 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗗!! 😍 ¡¡Te esperamos con los #C4MPEONES de Europa, 𝗔𝗜𝗧𝗔𝗡𝗔!!".

Y una usuaria reaccionó señalando: "Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio ...".

Aunque no había citado a la cantante, ésta reaccionó rápidamente para aclarar el asunto: "No me pagan nada:) jajajaja voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todxs y que nos ha hecho tener mucha ilusión".

La respuesta ha superado los 15.000 'me gusta' y ha provocado la reacción agradecida de la usuaria que había publicado el mensaje: "Gracias por la aclaración Aitana, ¡disfruta de la noche!".

"Me refería a que a veces tengo la sensación de que todo lo que se hace tiene un fin detrás y no se hace de forma genuina. Lo dicho, disfruta mucho del show que vas a dar esta noche seguro que será bestial!!! ✨✨✨", ha añadido.