Alán Barroso arrasa al compartir este detalle de su choque con María Jamardo: sólo hay que ver el vídeo

Alán Barroso ha tenido un tenso encontronazo con María Jamardo en En boca de todos, en Cuatro, y ha compartido parte del choque en X, anteriormente Twitter, con un claro mensaje: "No me creáis a mí ni a ella. Solamente ved el vídeo".

Todo a cuenta del polémico momento que tuvo lugar este martes en el parlamento de Baleares donde el presidente, Gabriel Le Senne, de Vox, rompió la foto la víctima del franquismo Aurora Picornell y acabó expulsando a dos diputadas socialistas y miembros de la Mesa de la Cámara por exhibir las imágenes.

En el vídeo que ha compartido el politólogo se puede ver cómo la periodista María Jamardo dice que "fue lamentable lo que pasó en esa Guerra Civil y aquellos que quieren reeditarlo y sacar leyes de memoria para poner en el bando de los buenos a unos y en el bando de los malos a otros cuando fue lo peor que nos pasó como país es lamentable".

"Y que gente que no hemos vivido ni el franquismo ni la Guerra Civil hable con ese odio como el que habla Alán Barroso en esta mesa es lamentable", le ha espetado Jamardo a Barroso.

Ahí el politólogo le ha recordado sus palabras sobre el bombardeo de Guernika: "Tú dijiste que los que eran bombardeados en Guernica eran tan buenos ni los nazis que bombardeaban eran tan malos. Literalmente dijiste eso".

Mientras Barroso hablaba, Jamardo negaba haber dicho eso. En el mismo vídeo que ha compartido el analista político se puede escuchar cómo Jamardo, después de que Zelenski citase el bombardeo de Guernica en el Congreso, dice "ni el que bombardeaba era bueno ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. Ni el que bombardeaba era malo ni los que eran bombardeados eran tan buenos".

En el mismo vídeo, Barroso recoge las disculpas que tuvo que dar Sonsoles Ónega a cuenta de las palabras de María Jamardo sobre el bombardeo de Guernika. "Hoy María Jamardo me ha llamado mentiroso en directo en repetidas ocasiones por recordarle que dijo sobre el Bombardeo de Guernica que: "Ni el que bombardeaba era malo, ni los que eran bombardeados eran tan buenos". No me creáis a mí ni a ella. Solamente ved el vídeo", ha dicho Barroso junto al tuit que ya supera los 3.000 'me gusta' y los 1.000 compartidos en cuatro horas.