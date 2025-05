Enseña el camión para donar que han puesto delante de su casa en EEUU: piden NO llevar este producto

La española residente en Estados Unidos Rocío Jiménez, conocida en TikTok como @elchoudero, ha publicado un vídeo de lo que ha aparecido delante de su casa y se ha fijado en un detalle que le ha llamado la atención mucho.

"Justo al lado de mi casa han puesto este camión para donaciones y ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención", ha descrito, mostrando la furgoneta que hay, que es similar a la de la Cruz Roja que se puede ver en algunas calles españolas para donar sangre.

"Son para ayudar a la sanidad de los niños y te especifican cosas que les afectan, como ropa, zapatos, cosas del hogar, pero me ha sorprendido que no aceptan armas porque las armas no benefician la salud de nadie", comenta la usuaria, que trabaja como profesora en Estados Unidos.

Su vídeo se ha hecho viral con más de 8.000 reproducciones, ya que en TikTok este tipo de contenido tiene un gran acogida.