Alba Carrillo deja este rotundo recado a Vox tras las críticas por decir que es "muy roja"

La modelo Alba Carrillo ha enviado un rotundo mensaje a Vox por las críticas que algunos simpatizantes de ese partido le estaban haciendo tras definirse a sí misma como "muy roja".

Carrillo ha respondido en sus stories de Instagram a Bertrand Ndongo, un popular activista de Vox, que dijo, refiriéndose a ella: "Con las neuronas justas para 'abrirse de piernas' tras beber vino como dijo ella, ¿qué se puede esperar de Alba Carrillo? ¡Pues ser roja!".

La modelo ha replicado: "Esto es Vox. Utilizar una broma para descalificar a alguien por usar su libertad de pensamiento y expresión. Gracias por confirmarme lo que ya sé".

"Seguiré luchando por que tú (negro) puedas hablar y no seas insultado y denigrado por ello. Yo (mujer) mientras que trabajo fuera de casa y tengo derecho al divorcio. Soy lo que me da la gana y lucharé por que el resto de personas SEAN", ha añadido.

En el podcast El Círculo Independiente, Carrillo ha asegurado que en su familia, "en general", "casi todos" sus tíos son militares. "Y luego, la siguiente camada, hemos salido bastante rojillos", ha afirmado la modelo antes de que el presentador, Euprepio Padula le preguntase sorprendido: "¿Y tú eres roja?".

"Sí. Sí. Muy roja", ha subrayado ella antes de ser cuestionada por su opinión sobre "la política actual": "No hay gente que solucione nuestros problemas. Yo me pongo a ver y me parece terrible, solamente se echan mierda unos a otros. Quiero un partido en que a mí alguien me diga: esto es lo que vamos a hacer, te vamos a resolver esto".