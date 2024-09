Alberto Ammann cuenta lo que hizo Luis Tosar al ver la carta en un restaurante: imagina al camarero

El actor Alberto Ammann ha contado una genial anécdota que vivió con Luis Tosar en un restaurante de Zamora durante la época en la que grabaron la película Celda 211. En ese filme, Tosar encarna al temible Malamadre y Ammann a otro preso apodado Calzones.

En una entrevista en Eh!Podcast, Amman ha explicado cómo llegaron a la situación: "Os voy a contar una anécdota: estábamos en Zamora. Nos acabábamos de conocer. Nos habíamos conocido en El Horno, un lugar en Chueca que era donde hacíamos ensayos".

"Estábamos en Zamora y nos quedamos Luis y yo solos porque ese fin de semana se iban todos y apenas nos conocíamos. Y estábamos en la plaza y yo le miraba y decía: ¡Dios! Yo todavía estaba como pellizcándome porque había algo que no terminaba de encajar. Y le digo: 'Brother, ¿vamos a cenar?'. Dice: 'Sí, hay un restaurante ahí al lado", ha rememorado.

"Y vamos y cuando llegamos él vio el menú y reaccionó como Malamadre, como si Malamadre estuviera delante del menú de un sitio de degustación. Y entonces yo entré como un clavo haciendo el personaje de Calzones. E hicimos toda la cena actuando desde los personajes", ha contado entre risas.

"Entonces nos traían unos platitos y estaba Luis: 'Ehmmm y esto...'. Lo que me he reído con él. Eso rompió el hielo de una manera que dijimos: 'Estos dos locos nos vamos a llevar bien", ha señalado.

El entrevistador no ha podido evitar decir en ese momento: "No me quiero imaginar al camarero sirviendo esos platos y viendo a Malamadre".

"No, no. Yo ahí pude ver la ternura de Malamadre, que había un niño dolido digamos", ha aclarado Ammann.