Alguien ha visto los calcetines de Óscar Puente en esta foto y ahora todo el mundo habla de ellos

Una usuaria de la red social X se ha fijado en un detalle de una foto que ha subido a esa plataforma Óscar Puente, ministro de Transportes, y ahora miles de personas están hablando del asunto.

Todo ello después de que Puente publicase unas imágenes en las que aparece él mismo durante la entrega del Premio Nacional de Ingeniería Civil a Leonardo Fernández Troyano.

"Desde que aconteció la Dana, no quise hacer ningún acto que no tuviese relación con el trabajo de reconstrucción. Hoy, sin embargo, he creído oportuno asistir a la entrega del Premio Nacional de Ingeniería Civil a Leonardo Fernández Troyano", ha escrito el ministro junto a las fotos.

"En la figura de este brillante Ingeniero, con más de 100 proyectos a sus espaldas en todo el mundo, reconocemos el importante papel de la ingeniería, especialmente en Valencia", añade.

Tras ello, la usuaria @lightwell_360v ha escrito: "TUS CALCETINES SON RAILES DEL TREN😭😭😭😭". Y en apenas 12 horas ese mensaje superaba ya los 1.000 'me gusta'.

Entre las reacciones, una persona propone: "Que salgan a la venta en la web del ministerio y se destine el beneficio a la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la Dana!!".

Otros usuarios subrayan que no es la primera vez que Puente utiliza esos calcetines.