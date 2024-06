Almudena Ariza se pronuncia sobre lo ocurrido con Ana Rosa Quintana mirando donde toca

Es uno de los momentos televisivos de la tarde y probablemente del año. Ana Rosa Quintana ha cargado en directo contra un reportero de Y ahora Sonsoles por, según ella, meterse en plano mientras la reportera de TardeAR entrevistaba a un grupo de mujeres que han denunciado a su jefe por espiarlas en el baño.

Durante el directo, Quintana ha visto al reportero con el micrófono naranja y ha afirmado contundente: "Oye disculpadme un momento. Perdona Carolina. Oye hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto en mi vida".

"Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale compañeros, no todo vale", ha añadido la presentadora de Telecinco visiblemente molesta.

Esta escena se ha viralizado en X, anteriormente Twitter, y decenas de personas, muchas de ellas relacionadas con el periodismo, se han pronunciado sobre la escena. Una de las más claras ha sido Almudena Ariza, que ha puesto el foco en las mujeres agredidas que estaban siendo entrevistadas.

"Esto tan surrealista… y las pobres mujeres ahí", ha dicho la corresponsal de RTVE en Jerusalén junto al momento.